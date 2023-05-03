أجاي بانجا

البنك الدولي يعلن اختيار مرشح أمريكا أجاي بانجا رئيسا له

3 مايو، 2023
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اختار المجلس التنفيذي للبنك الدولي المكون من 25 عضوا اليوم الأربعاء أجاي بانجا الرئيس التنفيذي السابق لماستركارد رئيسا للبنك لولاية تستمر خمس سنوات اعتبارا من الثاني من يونيو حزيران، ليتولى خبير التمويل والتنمية المولود في الهند مسؤولية تطوير خطط البنك لمواجهة تغير المناخ وأزمات عالمية أخرى.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد رشح بانجا (63 عاما) للمنصب في أواخر فبراير شباط.

وكان بانجا المرشح الوحيد لخلافة رئيس البنك المنتهية ولايته ديفيد مالباس الخبير الاقتصادي والمسؤول بوزارة الخزانة في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

المصدر
وكالات
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3 مايو، 2023
0 6 أقل من دقيقة

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