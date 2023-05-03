التربية: فتح تحقيق بشأن فيديو بين مدير مدرسة وطالب أمام مدخل إحدى مدارس الوزارة في الجهراء

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التربية أحمد الوهيدة أن وزارة التربية وجهت المنطقة التعليمية بفتح تحقيق بشأن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول مقطع فيديو بين مدير مدرسة وطالب أمام مدخل إحدى مدارس وزارة التربية في منطقة الجهراء التعليمية.

وأكدت وزارة التربية رفضها التام والمباشر لأي تصرف غير تربوي ينم عن منتسبيها أيا كان منصبه ومسؤولياته، وستتخذ الوزارة كافة الاجراءات القانونية والإدارية بعد انتهاء نتائج التحقيق وفق اللوائح والنظم المعمول بها في وزارة التربية .

وإذ تشدد الوزارة على أهمية تطبيق كافة اللوائح والنظم المعمول بها في المدارس دون استخدام التعسف أو التصرف الذي يتنافى مع الرسالة السامية للتعليم ومعاملة ابنائنا المتعلمين بروح المسؤولية التربوية.