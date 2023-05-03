الكرملين يقول إن كييف حاولت اغتيال بوتين

الكرملين يقول إن كييف حاولت اغتيال بوتين

قال الكرملين الأربعاء إنه أسقط طائرتين مسيّرتين أطلقتهما أوكرانيا، واتّهم كييف بمحاولة قتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح الكرملين في بيان “استهدفت مسيّرتان الكرملين… تم تعطيل الجهازين” واصفا العملية بأنها “عمل إرهابي ومحاولة اغتيال رئيس روسيا الاتحادية”.

من جانبها نفت الرئاسة الاوكرانية الأربعاء أي علاقة لأوكرانيا بالهجوم على الكرملين بمسيرتين والذي نسبته موسكو الى كييف.

وقال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي في تصريح للصحافيين “بالتأكيد، لا علاقة لأوكرانيا بهجمات المسيرات على الكرملين”.