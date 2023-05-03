الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية تقر توزيع أرباح نقدية بواقع 60 فلساً نقدياً

أقرت الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية توزيع أرباح نقدية بواقع 60 فلساً نقدياً لكل سهم على المساهمين المسجلين بدفاتر الشركة وفقاً لضوابط الاستحقاق والحيازة المعمول بها في بورصة الكويت.

وقال رئيس مجلس الإدارة السيد/ أسعد البنوان إن الشركة واصلت مسيرتها الناجحة مرتكزة على الجهود المبذولة من قبل الإدارة التنفيذية والمعتمدة على تنفيذ خطط وتوجيهات مجلس الإدارة التي بُنيَت على جملة أهداف.

وأضاف البنوان أن تلك الاستراتيجية أخذت في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية المتسارعة التي يواجهها الاقتصاد العالمي والمحلي وتحرص على تقدمنا بثبات على طريق تحقيق الربحية المستدامة.

وفي السياق ذاته أكد نائب رئيس مجلس الإدارة في “كابلات” السيد المهندس/ بدر ناصر الخرافي على هامش اجتماع العمومية أن الشركة أصبحت كما يطمح مساهميها باعتبارها منظومة استثمارية متنوعة تعمل في إطار كيان قابض.

وقال الخرافي على هامش الجمعية العمومية أمس “واصلت الشركة التوسع المدروس وفقاً للخطة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة وأقرتها الجمعية العامة”، لافتاً إلى أنه رغم الاحوال الاقتصادية المحلية والعالمية المفعمة بالتحديات، استمر زخم نمو المجموعة على صعيد الأعمال.

وأوضح أن الشركة حققت طفرة نوعية في أدائها من خلال تنوع مصادر دخلها، حيث بتقع تحت مظلتها العديد من الأدوات والشركات التي تغطي قطاعات مختلفة سواء التشغيلية أو الخدمية، بما يضمن لها الاستقرار المالي والتشغيلي.

وأضاف ان الشركة – كما وعدت مساهميها – قد حققت جانباً كبيراً من أهدافها الاستراتيجية التي تضمن لها استدامة الربحية في إطار استقرار مالي متكامل.

الأداء المالي

وحققت “الكابلات” إجمالي إيرادات بلغ 113 مليون دينار لعام 2022 بنسبة نمو بلغت 39% مقارنةً بإجمالي قدره 81.3 مليون دينار محققة في العام 2021، حيث يتألف إجمالي إيرادات المجموعة من ثلاثة عناصر رئيسية وهي مبيعات الكابلات وإيرادات استثمارات وإيرادات تقديم الخدمات.

القيمة الدفترية

إرتفع إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي شركة الكابلات في عام 2022 ليبلغ 227.8 مليون دينار مقارنةً بمبلغ 227 مليون دينار في نهاية عام 2021، الامر الذي أدى إلى إرتفاع القيمة الدفترية للسهم لتصبح 1.093 دينار مقارنة في 1.086 دينار في نهاية عام 2021.

وحسب حديث الخرافي فقد بلغ إجمالي الايرادات من مبيعات الكابلات 99.3 مليون دينار مقارنة مع 65.5 مليون دينار لعام 2021، حيث حققت الشركة الأم مبيعات متعلقة بمنتجات الكابلات بقيمة 77.1 مليون دينار مقارنة مع 50.3 مليون دينار لعام 2021 وبنسبة نمو على أساس سنوي بلغت 53.4% .

وأوضح أن الشركة التابعة في المملكة الأردنية الهاشمية (شركة الخليج للكابلات والصناعات المتعددة) حققت مبيعات بقيمة 22.2 مليون دينار مقارنة مع 15.2 مليون دينار في عام 2021 وبنسبة نمو على أساس سنوي بلغت 46.5% .

وأكد أن هذا النمو في إيرادات الكابلات يعود إلى ارتفاع الطلب من القطاع الخاص بعد التعافي من الجائحة ونمو مبيعات التصدير في شركتنا التابعة.

الشركات الزميلة الرئيسية

“السفن”

وأضح الخرافي أن إستراتيجية المجموعة في ما يتعلق بالاستحواذ على ما نسبته 28.3% من أسهم شركة السفن “هيسكو” بدأت تؤتي ثمارها، وذلك من خلال إنعكاس الاداء الجيد والإيجابي للشركة على حصة مجموعتنا في أرباحها، من خلال تحقيق حصة من نتائج الشركة لهذا العام بقيمة 1.6 مليون دينار والحصول على توزيعات أرباح نقدية عن عام 2021 بمبلغ 1.0 مليون دينار، هذا ويعكس استثمارنا في شركة هيسكو خطة المجموعة الساعية لتنويع محفظتها الاستثمارية ومصادر الدخل والتركيزعلى الاستثمار في الشركات ذات الطبيعة الصناعية والتشغيلية بما يضمن تحقيق رؤيا المجموعة واستدامتها. كذلك بلغت القيمة الدفترية لحصة ملكية المجموعة في 31 ديسمبر 2022 مبلغا وقدره 30.5 مليون دينار مقارنة بمبلغ 29.9 مليون دينار في 31 ديسمبر 2021.

“الاستثمارات الوطنیة”

قامت مجموعة الكابلات برفع حصتها في ملكية شركة الاستثمارات الوطنية خلال عام 2022 لتصل إلى حوالي 27.0% مقارنة بنسبة 25.4% بنهاية عام 2021، وذلك استمراراً وتحقيقاً لإيماننا المطلق بان تصبح المجموعة مساهماً رئيساً في هذا النوع من فرص الاستثمار الفريد الذي يتميز بالطابع المستقر والاصول المتنوعة، والذي يحقق أعلى معدل ممكن من العوائد بتميزه بالخدمات فائقة الجودة والمتنوعة وبالادارة عالية الكفاءة.

وحققت ملكية المجموعة في شركة الاستثمارات الوطنية حصة في النتائج لهذا العام بلغت 2.1 مليون دينار كويتي وكذلك توزيعات أرباح نقدية عن عام 2021 بلغت 9.6 مليون دينار .

الجدير بالذكر أن القيمة الدفترية لحصة ملكية المجموعة في 31 ديسمبر 2022 بلغت 54.9 مليون دينار كويتي مقارنة مع مبلغ 55.0 مليون دينار كويتي 31 ديسمبر 2021.

“شركة المحاصة”

شركة الخليج والرياض لصناعة الأسلاك والكابلات الكهربائية والالكترونية

قامت مجموعة الخليج للكابلات بالمشاركة في تأسيس شركة في الكويت “شركة الخليج والرياض لصناعة الأسلاك والكابلات الكهربائية والالكترونية – ذ.م.م” برأسمال إجمالي قدره 5.0 ملايين دينار، حيث تم تحديد الغرض الرئيسي للشركة وهو تصنيع الأسلاك والكابلات الكهربائية والإلكترونية حيث ساهمت المجموعة بما نسبته 50% من رأسمال الشركة الجديدة.

ويأتي تأسيس الشركة تحقيقا لأهداف وخطط المجموعة المتمثلة في تعزيز منتجاتها وتطلعاتها المستقبلية وذلك من خلال الحصول على أحدث التقنيات المتعلقة في تصنيع الكابلات ذات الجهد العالي وفقاً للمعايير المحلية والدولية، وبعد توقيع المجموعة في عام 2021 اتفاقية مشروع مشترك مع شركة مجموعة كابلات الرياض لإنشاء مصنع في الكويت متخصص في تصنيع كابلات الجهد العالي.

السياسة الاستثمارية

أكد الخرافي أن إستراتيجية المجموعة الاستثمارية تتميز بسياسة ذو طابع متوسط إلى طويل الاجل، وبتنويع المحفظة الاستثمارية من خلال تحديد خيارات الأسهم منخفضة ومتوسطة المخاطر في انشطة وصناعات مختلفة وذات توزيع جغرافي معتدل، بما يضمن تحقيق عائد مرتفع ومستمر، ويضمن التقليل من احتمالية التفاعل مع المؤشرات السلبية التي قد تؤدي إلى التأثيرعلى الأداء المالي للمجموعة، بحيث يتم التخارج منها متى ما أصبحت الفرصة مواتية لتحقيق عائد مرتفع ومجزٍ عند البيع.

ربح استثنائي

وذكر الخرافي انه على نحو ملحوظ هذا العام حققت الاستثمارات ربحاً استثنائياً يُعزى بشكل أساسي إلى أرباح ناتجة عن التخارج من استثمارنا في الشركة القابضة المصرية الكويتية وشركة بوابة الكويت القابضة بتحقيق ارباح بلغت 14.9 مليون و4.1 مليون دينار كويتي على التوالي، اي بإجمالي 19.0 مليون دينار كويتي تم تسجيلها مباشرة في حساب الارباح المرحلة، كذلك حصلت المجموعة على توزيعات أرباح من استثماراتها خلال العام بلغت 6.7 مليون دينار كويتي مقارنة 1.6 مليون دينار كويتي خلال عام 2021 .

النظرة المستقبلية

وبالنظر للمستقبل، قال الخرافي “واثقون من قدرتنا على تحقيق النمو المنشود من خلال الإستراتيجية الموضوعة من قبل مجلس الادارة، حيث تواكب المجموعة التكنولوجيا والتقنية الحديثة في الصناعة، وفي إطار ذلك قامت المجموعة بتوقيع عقد شراء خط إنتاج جديد للكابلات ذات الجهد المنخفض والمتوسط، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على سرعة وتيرة الانتاج وحجم الطاقة الانتاجية للشركة الام بدءاً من عام 2024 ، حيث سيلبي بدوره النمو المتوقع للاسواق ويزيد من حجم التواجد المحلي والإقليمي للمجموعة”.

انخفاض القروض

انخفض إجمالي قيمة القروض لأجل وتسهيلات التمويل الإسلامي بمقدار 28.2 مليون دينار لتصل إلى مبلغ 43.9 مليون دينار بنهاية عام 2022 مقارنة مع 72.1 مليون دينار في نهاية عام 2021.

مواصلة التحديث

أشار الخرافي الى مواصلة تحديث أنظمة الإدارة والسياسات والإجراءات المتبعة في المجموعة بانتظام وتبني تقنيات التحول الرقمي العالمية الجديدة لاكتساب مزيد من المرونة والتنافسية، وتعزيز الكفاءة عبر شركات وقطاعات المجموعة.

احتياجات العملاء .. والسوق الأول

أكد الخرافي أن الكابلات تحرص على تفهم احتياجات عملائها والوفاء بها، وبذل قصارى الجهد لإرضائهم من خلال التركيز على عنصر الجودة وتطوير الكوادر بما يدعم تحقيق أفضل العوائد وتعظيم قيمة حقوق المساهمين ولفت الى الاهتمام بتواجد المجموعة ضمن شركات السوق الاول في بورصة الكويت والذي يعد سوق النخبة لأفضل الشركات المدرجة التي تتميّز بالسيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة، فضلاً عن تقديم درجة عالية من الشفافية والالتزام من قبل شركات هذا السوق”.

رؤية متميزة

بين الخرافي أهمية استمرار ثقافة الشركة الفريدة في مجال ريادة الأعمال المدفوعة بالابتكار والتي تعد الركيزة الأساسية لنجاحاتنا المتواصلة عاما بعد عام بمواكبة رؤية المجموعة التي تستند على استثمار الخبرات والموارد المالية والبشرية والاصول، الامر الذي يزيد بدوره من روافد الدخل ويعزز نمو إيرادات وربحية المجموعة.