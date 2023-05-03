دولة الكويت تدين وتستنكر إقتحام مجموعة مسلحة لمبنى الملحقية الثقافية السعودية في جمهورية السودان

تعرب وزارة الخارجية عن إدانة وإستنكار دولة الكويت الشديدين إقتحام مجموعة مسلحة لمبنى الملحقية الثقافية السعودية في جمهورية السودان الشقيقة والتي قامت بتخريب الأجهزة والكاميرات والإستيلاء على ممتلكات الملحقية.

وتشدد الوزارة على أن هذا العمل المجرم دولياً يعد إنتهاكاً صارخاً لكافة الأعراف الدولية وقواعد القانون الدولي وإتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 والتي تحرم إقتحام مقار البعثات الدبلوماسية وتمنح مبانيها الحماية والحصانة الكاملة.

وتدعو الوزارة السلطات الرسمية وكافة الأطراف المعنية في جمهورية السودان الشقيقة إلى سرعة إتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لتوفير الحماية الكاملة لمقار البعثات الدبلوماسية وضمان سلامة مبانيها وطاقمها ومعاقبة الجناة مرتكبي هذا الإقتحام.

كما تعرب الوزارة عن تضامن ووقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها لكافة الإجراءات الأمنية والقانونية التي تتخذها للحفاظ على أمن بعثاتها الدبلوماسية.