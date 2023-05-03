وزارة الخارجية الكويتية

دولة الكويت تدين وتستنكر إقتحام مجموعة مسلحة لمبنى الملحقية الثقافية السعودية في جمهورية السودان

3 مايو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

تعرب وزارة الخارجية عن إدانة وإستنكار دولة الكويت الشديدين إقتحام مجموعة مسلحة لمبنى الملحقية الثقافية السعودية في جمهورية السودان الشقيقة والتي قامت بتخريب الأجهزة والكاميرات والإستيلاء على ممتلكات الملحقية.

وتشدد الوزارة على أن هذا العمل المجرم دولياً يعد إنتهاكاً صارخاً لكافة الأعراف الدولية وقواعد القانون الدولي وإتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 والتي تحرم إقتحام مقار البعثات الدبلوماسية وتمنح مبانيها الحماية والحصانة الكاملة.

وتدعو الوزارة السلطات الرسمية وكافة الأطراف المعنية في جمهورية السودان الشقيقة إلى سرعة إتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لتوفير الحماية الكاملة لمقار البعثات الدبلوماسية وضمان سلامة مبانيها وطاقمها ومعاقبة الجناة مرتكبي هذا الإقتحام.

كما تعرب الوزارة عن تضامن ووقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها لكافة الإجراءات الأمنية والقانونية التي تتخذها للحفاظ على أمن بعثاتها الدبلوماسية.

المصدر
وزارة الخارجية
الوسوم
3 مايو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الثلاثاء 6 يونيو 2023

3 مايو، 2023

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة لرئيس جمهورية بولندا بالعيد الوطني

3 مايو، 2023

سمو ولي العهد يستقبل سمو الشيخ صباح الخالد

3 مايو، 2023

سمو ولي العهد يتوجه غدا الى المملكة المتحدة لحضور مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث

3 مايو، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى