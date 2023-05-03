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مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الثلاثاء 6 يونيو 2023

3 مايو، 2023
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وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الذي عقد اليوم الاربعاء قي قصر بيان على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو 2023 ورفعه إلى سمو ولي العهد حفظه الله.

وقرر مجلس الوزراء تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة يوم الاقتراع مع اعتباره يوم راحة أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها لمراعاة المصلحة العامة.

المصدر
كونا
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3 مايو، 2023
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