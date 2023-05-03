سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة لرئيس جمهورية بولندا بالعيد الوطني

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أندريه دودا رئيس جمهورية بولندا الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية بولندا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة الى فخامة الرئيس اندريه دودا رئيس جمهورية بولندا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا لفخامته دوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ احمد نواف الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.