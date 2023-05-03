سمو ولي العهد يتوجه غدا الى المملكة المتحدة لحضور مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث
بحفظ الله ورعايته يغادر ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن غدا الخميس 14 شوال 1444ه الموافق 4 مايو 2023م متوجها إلى المملكة المتحدة الصديقة وذلك لحضور مراسم تتويج صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة.
رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.