سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

سمو ولي العهد يتوجه غدا الى المملكة المتحدة لحضور مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث

3 مايو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

بحفظ الله ورعايته يغادر ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن غدا الخميس 14 شوال 1444ه الموافق 4 مايو 2023م متوجها إلى المملكة المتحدة الصديقة وذلك لحضور مراسم تتويج صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

المصدر
كونا
الوسوم
3 مايو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

سفير الإمارات: السوق الكويتي أحد أهم الأسواق الاستثمارية الواعدة في المنطقة

2 مايو، 2023

الداخلية: ضبط 3 رجال و4 نساء من جنسيات مختلفة يقومون بأعمال منافية للآداب العامة في المهبولة

2 مايو، 2023

الإطفاء: وفاة شخص في حريق عدد من المركبات أمام منزل في منطقة جابر العلي

2 مايو، 2023

الداخلية: القبض على متهم مطلوب دولياً وصادر بحقه “نشرة دولية حمراء” بتهمة القتل العمد

2 مايو، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى