عمومية “سفن” تقر توزيع 20 فلساً أرباحاً نقدية للسهم الواحد عن العام الماضي

اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن توزيع أرباح نقدية بنسبة 20 في المئة من رأس المال وبمبلغ إجمالي 3.604 مليون دينار، على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، وذلك وفقاً لضوابط الاستحقاقات المطبقة في السوق.

وأكد رئيس مجلس إدارة «السفن» مرزوق ناصر الخرافي، على هامش العمومية، أن الشركة تهتم بالتوسع في أعمالها خارجياً خلال الفترة المقبلة من خلال اقتناص فرص مجدية في عدد من الأسواق أبرزها السعودية وقطر، إضافة لغيرهما من أسواق المنطقة، وفقاً لخطتها الإستراتيجية.

وقال الخرافي: «رغم التحديات التي يمر بها سوق المقاولات الكويتي، إضافة إلى ما عانى منه هذا القطاع من ركود بسبب قلة المناقصات المطروحة في الفترة الماضية فضلاً عن طول أمد الإجراءات الروتينية للمناقصات، بدءاً من مرحلة الطرح وانتهاءً بمرحلة الإقفال والترسية وما يتخلل ذلك ويتبعه من إجراءات أخرى، فقد نجحت الشركة في الحفاظ على ميزتها التنافسية ومرونتها في التعامل مع هذه الظروف، وحظيت بأكبر قدر ممكن من الفرص المتاحة».

وأشار إلى أن قيمة الأعمال قيد التنفيذ حالياً من العقود المبرمة مع الشركة تبلغ 336 مليون دينار طبقاً للموقف التنفيذي في 31 ديسمبر 2022، على أن يتم إنجازها خلال الخمسة أعوام المقبلة، متوقعاً ارتفاع قيمة العقود خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من إجراءات الترسية للمناقصات التي فازت بها الشركة وتم الإفصاح عنها أخيراً، والتي تبلغ قيمتها 134.15 مليون دينار، إذ تتمثل تلك المشاريع في:

مشروع تطوير وتحديث الغلايات البخارية وأنظمة التحكم في الوحدات الحرارية والأنظمة المساعدة في محطة الدوحة الغربية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه. مشروع تحديث التوربينات البخارية والمولدات الكهربائية لـ8 وحدات بخارية في محطة الصبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه، وتم توقيع العقد أخيراً. مشروع إصلاح الغلايات وعناصرها المساعدة في محطة الدوحة الشرقية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه. مشروع إصلاح وإعادة تأهيل التوربينات البخارية (المرحلة الثانية) في محطة الدوحة الشرقية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه.

التوسع خارجياً

وأفاد الخرافي بأنه وفقاً لرؤية الشركة والخطط الإستراتيجية الموضوعة لتوسيع قاعدة العمل إلى خارج الكويت، فقد تم تأسيس فرع للشركة في المملكة العربية السعودية، كما تم الانتهاء من تسجيل واعتماد فرع الشركة لدى الجهات ذات العلاقة في المملكة، متوقعاً نتائج إيجابية مستقبلاً للفوز بمشاريع مهمة داخل السعودية، ما يعزز مكانة الشركة في المنطقة ويتيح لها فرصاً مختلفة ويوسع قاعدة عملائها.

وقال إن إدارة الشركة تبذل جهوداً للتوسع في نطاق أعمالها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل فعال مع التركيز على الدول التي لديها أكبر فرص محتملة للمشاريع مثل السعودية وقطر وعُمان والبحرين،خصوصاً في مشاريع قطاعات النفط والغاز والمصافي، وقطاع الطاقة الكهربائية، وتحديداً في الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية والتصنيع.

ولفت الخرافي إلى أنه تحقيقاً لهذه الإستراتيجية، وضعت الشركة مخططاً دقيقاً لبلوغ أهدافها في هذا الشأن، مشيراً إلى أنه يرتكز على التالي:

العمل على زيادة أعمال فرع الشركة بالمملكة العربية السعودية مع تعيين فريق موظفين من ذوي الكفاءة والخبرة.

التخطيط لإقامة منشأة صناعية في منطقة رأس الخير القريبة من البحر لتلبية احتياجات الشركات السعودية الكبرى مثل «أرامكو» و«سابك».

التسجيل لدى شركة قطر للطاقة والتخطيط لتأسيس فرع أو تعيين وكيل محلي للاشتراك بشكل مباشر في المناقصات التي تطرح في قطر.

السعي للحصول على المشاريع المحتملة في قطاع الانشاءات البحرية وبناء وإصلاح السفن بالمنطقة والتعاون مع الشركاء المناسبين في البلدان المعنية لتعزيز فرص الحصول على حصة من المشاريع في هذا المجال.

العمل على إقامة تحالفات جديدة مع مقاولين عالميين لتعزيز فرص الحصول على أكبر قدر ممكن من المشاريع لزيادة إيرادات الشركة، ما يعود بالنفع على المساهمين.

وأوضح الخرافي أن الشركة قامت أخيراً بإصلاح وصيانة شاملة للحوض العائم لإصلاح السفن، الأمر الذي من شأنه إطالة عمره الافتراضي إلى 20 سنة على الأقل، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة يحرصان على تعظيم حقوق المساهيمن بما يلبي طموحهم للفترة المقبلة.

أقل الأسعار في مناقصات بـ 170.87 مليون دينار

أوضح الخرافي أن «السفن» حازت خلال 2022 وكذلك في بداية 2023 على أقل الأسعار في العديد من المناقصات، إلا أن إجراءات الترسية والتعاقد لم تتم حتى الآن، حيث تبلغ قيمة تلك المناقصات نحو 170.87 مليون دينار، وتتمثل في: