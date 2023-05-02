الاتحاد الأوروبي يدعو الاحتلال الاسرائيلي الى وقف الإجراءات أحادية الجانب

دعا الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء الاحتلال الاسرائيلي الى وقف الإجراءات أحادية الجانب التي يمكن ان تزيد من مستوى التوترات ما يعرقل إمكانية تحقيق سلام عادل ومستدام على أساس حل الدولتين.

وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والامنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان انه اجتمع مع وزير خارجية الاحتلال إيلي كوهين في بروكسل اليوم وشدد على أهمية احترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة.

وأضاف البيان ان الاتحاد الأوروبي ودوله الاعضاء ملتزمون بحل الدولتين بكل حزم مشيرا الى استعداد الاتحاد للمساهمة في عملية السلام.

وأفاد ان بوريل بحسب البيان انه ابلغ كوهين أهمية الانخراط بالعمل الذي يقوم به مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كومبانس ومع السعودية وجامعة الدول العربية لإحياء جهود السلام بناء على مبادرة السلام العربية.

وأشار البيان الى ان اجتماع لجنة الاتصال المختصة بتنسيق إيصال المساعدات الدولية الى الأراضي الفلسطينية يوم غد في بروكسل سيكون فرصة لمناقشة كيفية تعزيز الاقتصاد لدى المؤسسات الفلسطينية.