سفير الإمارات: السوق الكويتي أحد أهم الأسواق الاستثمارية الواعدة في المنطقة

أكد سفير دولة الإمارات لدى البلاد الدكتور مطر النيادي أهمية السوق الكويتي باعتباره أحد أهم الأسواق الواعدة في المنطقة ويوجد فيها العديد من فرص النمو الاستثماري والتوسع والشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف السفير النيادي في بيان مساء اليوم الثلاثاء بمناسبة تنظيم السفارة الملتقى الثالث مع ممثلي الشركات الاماراتية المستثمرة في السوق الكويتي في فندق (الجميرا) المسيلة أن عدد الشركات المشاركة 16 شركة تمثل عدة قطاعات منها الطيران والبنوك والأسواق المركزية والفنادق.

وأشار إلى أهمية عقد الملتقى لتعزيز التواصل مع الشركات الاماراتية لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وزيادة فرص التطور والنمو فضلا عن رفع مستوى مساهمة الشركات الوطنية في المنطقة والكويت تحديدا.

وحضر الملتقى الى جانب السفير الاماراتي ورئيس البعثة المستشار حمد المنصوري واعضاء السفارة منى القمزي ومريم الحمادي ونجوى المرزوقي وهويدا سرور.

ومن الشركات المشاركة طيران (الامارات) و(الاتحاد) و(فلاي دبي) و(العربية) وشركة (اللولو هيبر ماركت) وبنك (المشرق) وشركة (الفطيم كويت للأسواق المركزية) و(كارفور) وسلسلة فنادق (جميرا) و(فوكس) للسينما.

ممثلي الشركات الإماراتية يتوسطهم السفير الاماراتي