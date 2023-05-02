الموقوفين

الداخلية: ضبط 3 رجال و4 نساء من جنسيات مختلفة يقومون بأعمال منافية للآداب العامة في المهبولة

2 مايو، 2023
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أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في ادارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالاشخاص تمكنت من ضبط (3) رجال و(4) نساء من جنسيات مختلفة يقومون بأعمال منافية للآداب العامة في منطقة المهبولة مقابل مبالغ مالية وذلك من خلال تكثيف المتابعة الأمنية ورصد الخارجين عن القانون، وتم احالتهم الى جهة الإختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم

المصدر
وزارة الداخلية
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2 مايو، 2023
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