“الوطني للثقافة”: رفع اسم الكويت من قائمة مراقبة الملكية الفكرية الأمريكية للعام الثاني على التوالي

“الوطني للثقافة”: رفع اسم الكويت من قائمة مراقبة الملكية الفكرية الأمريكية للعام الثاني على التوالي

أعلن أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب المساعد لقطاع مكتبة الكويت الوطنية مدير عام المكتبة الدكتور سلطان الديحاني رفع اسم الكويت من قائمة المراقبة الأمريكية الخاصة بالملكية الفكرية (تقرير 301) للعام الثاني على التوالي.

وأكد الديحاني في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء أن هذه الخطوة أتت بفضل الجهود المتواصلة والمشتركة لجميع الشركاء المعنيين بملف الملكية الفكرية بالبلاد والذين شاركوا مكتبة الكويت الوطنية خلال الأعوام السابقة ومن خلال عدة لقاءات مشتركة لمجموعة عمل حقوق الملكية الفكرية بالدولة.

ونوه بجهود جهات الدولة المعنية في إنفاذ القانون ضد بيع المنتجات والبضائع المقلدة وتأسيس المنصات الإلكترونية في الجهات المعنية بوزارة التجارة والصناعة وبإدارة حق المؤلف بالمكتبة الوطنية كي تتمكن كل منهما في تنظيم وجمع التقارير عن مخالفات حقوق الملكيةالفكرية والتعديات على العلامات التجارية.

وأوضح أن ذلك ساهم في زيادة مستوى الشفافية مبينا أن التقرير الحالي سلط الضوء على المخاوف المستمرة حول القرصنة الإلكترونية وعمليات القرصنة في البث عبر الانترنت وحذر من خدمات البث عبر الإنترنت غير الشرعية وتطبيقات القرصنة المتعلقة بها.

وقال “نهنئ أنفسنا جميعا بهذا الإنجاز والتقدم الحالي المتواصل والبارز لجميع جهات الدولة المعنية في معالجة بعض المخاوف التي أشار إليها بعض ممثلي الجمعيات والشركات في القطاعات الإبداعية والشركاء التجاريين للولايات المتحدة فيما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذ قوانينها والشفافية والذين أكدوا أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية”.

يذكر أن (تقرير 301) هو تقرير سنوي يصدره مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة بشأن مدى فاعلية وكفاية جهود الشركاءالتجاريين للولايات المتحدة في حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذ قوانينها.

ويسرد التقرير نتائج دراسة مكتب الممثل التجاري المتعلقة بالشركاء التجاريين الدوليين بعد فترة كبيرة من البحث المستفيض والانخراط المتزايد مع هولاء الشركاء.