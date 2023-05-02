الداخلية: القبض على متهم مطلوب دولياً وصادر بحقه “نشرة دولية حمراء” بتهمة القتل العمد

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في اطار التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بين وزارة الداخلية بدولة الكويت والمنظمة الدولية للانتربول تمكن قطاع الامن الجنائي ممثلا في الادارة العامة للمباحث الجنائية “ادارة الشرطة الجنائية العربية والدولية (الإنتربول)” من القبض على متهم مطلوب دولياً وصادر بحقه (نشرة دولية حمراء) بتهمة (القتل العمد).

وأضافت الإدارة انه جاري التنسـيق بيـن وزارات الداخـلية والعـدل فـي البـلدين لتسليمه الى سلطات بلده وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية وفق الأطر القانونية الدولية المتبعة.