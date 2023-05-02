الأمين العام للجامعة العربية: مستعدون لتقديم كل الدعم للسودان بهدف تحقيق أمنه واستقراره

أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط استعداد الجامعة لتقديم كل الدعم إلى السودان بهدف تحقيق أمنه واستقراره وحقن دماء أبنائه والحفاظ على وحدة أراضيه.

وذكرت الجامعة العربية في بيان اليوم الثلاثاء أن ذلك جاء خلال لقاء أبو الغيط مع مبعوث رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان السفير دفع الله الحاج علي.

وأوضح البيان أن الحاج علي نقل إلى أبو الغيط رسالة شفهية من البرهان حول تطورات الوضع الجاري في السودان بما في ذلك الوضع العسكري على الأرض والتحديات التي تواجهها القوات المسلحة السودانية في فرض الأمن واستعادة السيطرة خاصة في العاصمة (الخرطوم).

وأضاف أن المبعوث الرئاسي “أكد الأهمية التي يوليها السودان لتفهم ودعم الدول العربية والجامعة لمجريات الأمور في بلاده وحاجته إلى الدعم العربي للمؤسسات الشرعية فيه وبما يؤدي إلى استعادة الاستقرار”.

وقال البيان إن أبو الغيط أكد حرص الجامعة العربية على استقرار السودان وحماية شعبه ومقدراته ومؤسساته “وهو ما ظهر جليا في القرار الصادر عن اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الصادر بتاريخ اليوم”.

وشدد أبو الغيط على أهمية التوصل لترتيبات تتيح التعامل مع الوضع الإنساني المتدهور في المناطق التي تشهد اشتباكات مسلحة.

وكان قرار صادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في جلسته المستأنفة بشأن تطورات الوضع في السودان دعا في وقت سابق من اليوم إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال القتالية في السودان “دون قيد أو شرط” وإلى تعزيز الالتزام بالهدنة سعيا نحو عدم تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية للشعب السوداني والحفاظ على مكتسباته وسلامة الدولة ومؤسساتها ومنشآتها.

ودان القرار بأشد العبارات استهداف المدنيين والمنشآت المدنية وبخاصة الطبية منها وقتل المدنيين أيا كانت جنسياتهم محذرا من مغبة وتبعات تلك الأعمال التي تؤدي إلى زيادة حدة الصراع “وتعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ويتحمل مسؤوليته كل من يتورط في تلك الأفعال الشائنة”.