“التقدم العلمي” تدعو الباحثين المهتمين للترشح لـ”جائزة الكويت 2023″ بمجالاتها الخمسة

دعت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الباحثين من الكويت والدول العربية للتقدم لجائزة (الكويت) لعام 2023 التي تمنحها المؤسسة سنويا في مجالات العلوم الأساسية والتطبيقية والاقتصادية والاجتماعية والانسانية.

وقال المدير العام للمؤسسة بالتكليف الدكتور صالح العقيلي في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن المؤسسة أطلقت هذه الجائزة عام 1979 تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة للبلاد بضرورة تكريم العلماء الكويتيين والعرب الذين حققوا إنجازات متميزة ومساهمات أصيلة في مسيرتهم البحثية.

وذكر الدكتور العقيلي أن جائزة (الكويت) من أهم الجوائز العربية والإقليمية وتهدف للمساهمة في بناء قاعدة صلبة للعلم والتكنولوجيا والابتكار وتشجيع الباحثين وتعزيز العطاء والإنتاج العلمي ودفع عملية التنمية في الوطن العربي مضيفا أن التقديم لها مفتوح حتى 30 يونيو المقبل.

وذكر البيان أن المجال الأول للجائزة هو (العلوم الأساسية) الذي يركز هذا العام على علوم الكيمياء وتشمل عدة مجالات منها الكيمياء العضوية واللاعضوية والحيوية والتحليلية والدوائية والكيمياء الفيزيائية والكيمياء النظرية وكيمياء الكم.

وأوضح أن المجال الثاني (العلوم التطبيقية) ويركز على علوم المياه ومنها الهيدروجيولوجيا واستشعار المياه عن بعد والنظام البيئي للمياه وعلم المياه الكيميائي والأرصاد الجوية المائية ومورفولوجيا المياه وتحسين جودة المياه وإدارة الموارد المائية.

وبين أن المجال الثالث (العلوم الاقتصادية والاجتماعية) يركز على علم النفس ويشمل علم النفس الاجتماعي وعلم النفس التربوي وعلم نفس النمو وعلم النفس السريري والمرضي وعلم النفس التجريبي وعلم نفس الفضاء الإلكتروني.

وأضاف أن المجال الرابع (العلوم الإنسانية والفنون والآداب) يهتم بموضوع الأدب المقارن والآداب العالمية والعلاقات الأدبية والثقافية المتبادلة عبر الحدود القومية وتاريخ العلاقات الأدبية العالمية وعلاقة الأدب بالحقول المعرفية الأخرى كالفنون التشكيلية والبصرية والعلوم الاجتماعية والفلسفة ودراسات في الأدب العالمي.

وأفاد بأن المجال الخامس (العلوم التخصصية الناشئة) يركز بدوره على علوم الذكاء الاصطناعي وعلم الروبوتات ويشمل نظم الخبرة وإنترنت الأشياء وإنترنت الأشياء الصناعي والتعلم الآلي وعلم البيانات وتحليلها والتنقيب في البيانات الضخمة ومعالجة اللغات الطبيعية والشبكات العصبية والمنطق الضبابي والأتمتة والأمن السيبراني.

وذكر البيان أن من شروط التقدم للجائزة أن يكون المرشح عربي الجنسية ولديه ما يثبت منشأه العربي إضافة إلى كونه عالما باحثا في مجاله ويحمل شهادة الدكتوراه وأن يكون الإنتاج العلمي مبتكرا وله أهمية بالغة بالنسبة للمجال المقدم فيه ومنشورا خلال السنوات العشرين الماضية.

ولفت إلى أن الإنتاج العلمي يشمل أبحاثا منشورة أو مقبولة للنشر في مجلات علمية محكمة وكتب مؤلفة أو مترجمة أو فصل منشور في كتاب على أن يتمتع الكتاب بترقيم دولي معتمد.

وأشار إلى أنه يمكن تعبئة طلب الترشح للجائزة وإرساله مع جميع أعمال الباحث إلكترونيا من خلال الرابط الموجود على موقع المؤسسة وفق ملفات بصيغة (PDF) بواسطة وسائل التخزين السحابية كما يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات من خلال زيارة موقع المؤسسة.