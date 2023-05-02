مدفعية الاحتلال تقصف موقعا شرق قطاع غزة

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي موقعا شرق قطاع غزة اليوم الثلاثاء ما أدى إلى حدوث أضرار مادية دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بين الفلسطينيين.

وذكر شهود عيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن مدفعية الاحتلال أطلقت قذيفتين باتجاه أحد المواقع العسكرية التابعة للفصائل الفلسطينية شرق مدينة غزة ما أدى إلى حدوث أضرار جسيمة.

من جهتها أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة (الأذرع المسلحة للفصائل) مسؤوليتها عن قصف مستوطنات “غلاف غزة” برشقات صاروخية ردا على استشهاد الأسير الفلسطيني خضر عدنان في سجون الاحتلال الإسرائيلي مؤكدة أن ذلك يأتي في “رد أولي” منها على هذه الجريمة.

وذكر متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن أكثر من 20 صاروخا أطلق من غزة باتجاه المستوطنات في مناطق “غلاف غزة”.

وسمع في أجواء غزة الشمالية صوت انفجارات لمنظومة (القبة الحديدة) الدفاعية للاحتلال الإسرائيلي لدى اعتراضها القذائف الصاروخية التي أطلقت من قطاع غزة.

يذكر أن عدنان (44 عاما) القيادي في حركة (الجهاد الإسلامي) تعرض للاعتقال 12 مرة وأمضى في سجون الاحتلال نحو ثماني سنوات معظمها رهن الاعتقال الإداري دون تهمة او محاكمة بحسب بيان نادي الأسير الفلسطيني.

وباستشهاد عدنان يرتفع عدد شهداء الحركة في سجون الاحتلال إلى 237 شهيدا منذ عام 1967.