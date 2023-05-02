شركة بورصة الكويت تحقق 4.3 مليون دينار أرباحا صافية بالربع الأول

أعلنت شركة بورصة الكويت اليوم الثلاثاء تحقيق 4.3 مليون دينار كويتي (نحو 13 مليون دولار أمريكي) أرباحا صافية في الربع الأول من العام الحالي متراجعة بنسبة 17.8 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وعزت (بورصة الكويت) في بيان صحفي التراجع في أرباحها خلال الربع الأول من هذا العام إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية فضلا عن انخفاض حجم التداول.

ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة الشركة حمد الحميضي قوله إن (بورصة الكويت) استطاعت التعامل مع تقلبات الأسواق المالية وصعوبة المشهد الاقتصادي العالمي مشيرا إلى التزام الشركة باتباع وتبني أفضل المعايير والممارسات في القطاع المالي.

وأضاف الحميضي أن الشركة تعمل باستمرار على تعزيز كفاءة وفعالية السوق وزيادة فرص الوصول إليه إضافة إلى تعزيز مبادئ الحوكمة لجميع الشركات المدرجة.

الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد سعود العصيمي

من جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة محمد العصيمي وفق البيان إن سوق المال الكويتي شهد زيادة في إجمالي عدد صفقات المستثمر الخليجي والأجنبي عاما بعد آخر والتي باتت تمثل حوالي 19 في المئة من صفقات السوق بالربع الأول من 2023 مقارنة بنحو 14 في المئة بالربع الأول من العام الماضي.

وأوضح العصيمي أن ربحية السهم خلال الربع الأول من 2023 بلغت 21.48 فلس فيما بلغت إجمالي الإيرادات التشغيلية 7.6 مليون دينار (نحو 23 مليون دولار).