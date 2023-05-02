جامعة الكويت تنظم معرضا بعنوان “اختيارك يبني وطنا” بمدينة صباح السالم الجامعية

نظمت جامعة الكويت ممثلة بعمادة القبول والتسجيل اليوم الثلاثاء معرض القبول السنوي التاسع بعنوان (اختيارك يبني وطنا) بالتعاون مع الامانة العامة والكليات وادارة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة والاتحاد الوطني للطلبة وذلك بالمركز الثقافي بمدينة (صباح السالم) الجامعية.

ويهدف المعرض الذي يستمر حتى 4 مايو الحالي إلى توعية خريجي المرحلة الثانوية من مدارس التعليم الحكومي والخاص بكافة المناطق التعليمية حول أهمية اختيار مستقبلهم التعليمي بما يتناسب مع طموحاتهم.

مدير جامعة الكويت بالإنابة الدكتور فهد الرشيدي

وفي هذا الصدد أكد مدير جامعة الكويت بالإنابة الدكتور فهد الرشيدي في تصريح للصحفيين حرص الجامعة على إقامة هذا المعرض بالتعاون مع جميع المؤسسات التعليمية في دولة الكويت.

وأضاف الرشيدي أن المعرض يأتي تلبية لحاجة الطلبة في مرحلة الثانوية العامة وإتاحة فرصة التعرف على جميع مؤسسات التعليم العالي في القطاعين الخاص أو الحكومي مثل جامعة عبدالله السالم والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت.

بدورها قالت القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل الدكتورة رواء الجارالله في تصريح مماثل أن المعرض جاء لتوفير جميع الخيارات أمام طلبة الثاني عشر من جامعات حكومية وخاصة وبعثات داخلية وخارجية وكذلك الحرس الوطني ووزارة الداخلية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة عبدالله السالم.

وأضافت الجارالله أن المعرض يوفر جميع الخيارات لتعريف الطالب باختياراته الحقيقية والتخصصات الفعلية التي تناسب طموحه وقدراته مشيرة إلى أنه تم التعاون كذلك مع مكتب الإنماء الاجتماعي لتقديم ورش العمل وتقديم بعض الاختبارات التي تساعد الطالب في تحديد ميوله.

ممثلون عن الجهات المشاركة من مؤسسات التعليم العالي والجامعات يشرحون للطالبات عن التخصصات العلمية

وعقدت على هامش المعرض ورش العمل قدمها كل من إدارة القبول بعمادة القبول والتسجيل ومركز التقييم والقياس الى جانب جولات ميدانية للطلبة زوار المعرض تضمنت بعض من الكليات في المدينة الجامعية.

وشهد المعرض مشاركة 11 مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي في القطاع الخاص ومؤسسات حكومية للتعليم العالي مثل جامعة الكويت وجامعة عبدالله السالم الحكومية للمرة الأولى بالإضافة الى اربع مؤسسات داعمة للعلم والشباب وهي مكتب الإنماءالاجتماعي والهيئة العامة لمكافحة الفساد ومنظمة لوياك وديوان الخدمة المدنية.

ممثلون عن الجهات المشاركة من مؤسسات التعليم العالي والجامعات يشرحون للطالبات عن التخصصات العلمية

وتم إشراك مختلف مؤسسات التعليم العالي في القطاع الخاص من منطلق تفعيل الشراكة والمسؤولية المجتمعية ودور مؤسسات التعليم العالي لتنظيم التعاون المشترك ودعم وتحفيز القطاع التعليمي بمختلف مؤسساته.