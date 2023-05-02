رجال أمن روسيين

روسيا تطرد ألمانيا بسبب دعاية مزعومة للمثليين

2 مايو، 2023
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عاقبت السلطات الروسية رجلا ألمانيا بسبب دعاية مزعومة للمثليين وبدأت في إجراءات ترحيله.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية “ريا نوفوستي” اليوم الثلاثاء أن الرجل نُقل من شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا إلى موسكو، ومن هناك من المقرر أن يتوجه بعد ظهر اليوم إلى ألمانيا عبر تركيا، بالإضافة إلى ذلك اضطر الرجل البالغ من العمر 40 عاما إلى دفع غرامة قدرها 150 ألف روبل (حوالي 1700 يورو)، بحسب بيانات “ريا نوفوستي”.

وكانت محكمة روسية أصدرت حكما ضد الرجل بالفعل في أوائل نيسان/أبريل الجاري وتم تنفيذه الآن. وبحسب تقارير إعلامية، حاول الرجل التعرف على روسي عبر الإنترنت من أجل إقامة علاقة جنسية معه.

وشددت روسيا قانونها الصارم بالفعل بشأن “دعاية المثليين” في الخريف الماضي. وحتى ذلك الحين، كان يقع أي شخص يُزعَم أنه “أعلن” عن مثليته الجنسية أو تحوله الجنسي أمام قُصَّر تحت طائلة القانون. وقد تم بالفعل انتقاد هذا القانون بشدة على الصعيد الدولي.

وبعد التشديد في الخريف الماضي أصبح أي شخص يقوم بتصوير إيجابي لمواضيع الجنسية المثلية مهدد بغرامات عالية.

ويستهدف القانون المحتوى الإعلامي والأدبي والأفلام والإعلانات والمنشورات الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، فإن الصيغ الغامضة في القانون تسمح بمجموعة واسعة من التفسيرات التي تؤدي إلى إدانات محتملة، بما في ذلك في المجال الخاص.

المصدر
د ب أ
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2 مايو، 2023
0 6 دقيقة واحدة

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