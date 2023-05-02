السيسي: السياسة الخارجية المصرية تقوم على رفض التدخل في شؤون الدول

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على رفض التدخل في شؤون الدول واحترام مبدأ السيادة وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.

جاء ذلك في حوار صحفي أجراه السيسي مع رئيس التحرير الدولي لصحيفة “أساهي”، إحدى أكبر الصحف اليابانية وأعرقها، وذلك على هامش زيارة رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا لمصر، وفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أحمد فهمي .

وقال المتحدث ، في بيان نشر عبر صفحته بموقع “فيسبوك” اليوم الثلاثاء، إن الحوار الصحفي تطرق إلى عدد من الموضوعات منها العلاقات المصرية اليابانية الوثيقة، والتعاون بين البلدين في تسوية القضايا والأزمات الدولية، سواء الأزمة الروسية الأوكرانية أو الأزمات الإقليمية الراهنة.

وأكد السيسي حرص مصر واليابان على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مشيدا بقوة العلاقات بين الدولتين وأطر التعاون القائمة بينهما في مجال التنمية.

كما نوه إلى التنسيق الجاري بين مصر واليابان في إطار رئاسة الأخيرة لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، لإيجاد حلول وتسويات للأزمات الدولية الخطيرة القائمة حالياً، وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية، وأزمات الغذاء والطاقة والتمويل.

وعرض السيسي موقف مصر من التطورات في السودان، موضحاً الجهود التي تبذلها مصر لوقف وتثبيت إطلاق النار وتهيئة المناخ للحوار السلمي واستكمال المرحلة الانتقالية، لتجنيب الشعب السوداني الشقيق المخاطر الإنسانية المتفاقمة للنزاع.