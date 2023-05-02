وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأردني

تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا من وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أيمن الصفدي تناول العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

واطلع وزير الخارجية على مجريات اجتماع عمان التشاوري لوزراء خارجية الأردن ومصر والعراق والسعودية بشأن سوريا بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية.

وثمن الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح الدور الفاعل الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية في إطار تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك ورحب خلال الاتصال بالبيان الختامي الصادر عن الاجتماع بشأن إيجاد الحلول للأزمة السورية.