الداخلية: قبول 400 متقدم بشكل فوري في دورة وكيل ضابط

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح تعليماته لأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بالقبول (الفوري) لعدد (400) متقدم ممن لم يحالفهم الحظ في القرعة التي أجريت مؤخراً لاختيار المقبولين في دفعة الطلبة الضباط الجامعيين (31) من جميع التخصصات وذلك وفق الاشتراطات والاجراءات المنظمة بهذا الشأن، على أن يلتحقوا بالدورة اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 ولمدة عام دراسي كامل.

وتأتي تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة بالقبول الفوري لجميع المتقدمين ترجمةً للتوجيهات السامية للقيادة السياسية والتي توصي دائماً بضرورة دعم وتشجيع الشباب الكويتي ومنحهم الفرصة للعطاء والبذل والعمل لخدمة الوطن من مختلف المواقع والتخصصات.