القوة البحرية بالجيش الكويتي تنفذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية غدا الأربعاء

أعلنت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي للمواطنين والمقيمين من مرتادي البحر من هواة الصيد والتنزه، عن قيام القوة البحرية والإدارة العامة لخفر السواحل بتنفيذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية، وذلك في يوم الأربعاء الموافق 3 مايو 2023 من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة السابعة مساء، في ميدان الرماية البحري والمشار إليه بمسافة 16.5 ميل بحري شرق رأس الجليعة إمتداداً لجزيرة قاروه ، وبمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور إمتداداً إلى جزيرة أم المرادم .

وأهابت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة ، بجميع الإخوة المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر، عدم الأقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة، حرصاً منها على سلامة الجميع .