جمارك الكويت: ضبط نحو “6” أطنان تنباك بسقف “كرفان” في ميناء الشويخ

تمكّن رجال جمارك ميناء الشويخ من إحباط إدخال نحو (6) أطنان من مادة التنباك إلى البلاد.

وفي التفاصيل: أنه وبتعليمات من مدير إدارة جمارك الموانئ الشمالية ومدير جمارك الموانئ الجنوبية بالتكليف صالح مصلح الحربي، بالتفتيش الدقيق، والتشديد على فحص ما يرد إلى البلاد، حيث وصل إلى ميناء الشويخ (كرفان)، وقام رجال مراقبة التفتيش والاستيداع بفحصه جيداً، وبالتفتيش الدقيق وجدوا مخبأ سرياً في السقف.

وبالفحص تم العثور على عدد (234) خيشة تنباك، كل واحدة منها تحتوي على 20 باكيت، وبداخل كل باكيت 25 حبة وزن 50 غراماً، بإجمالي 117.000 حبة، وكان وزن التنباك المضبوط مايقارب 5850 كيلو غراماً ، وعليه تم اتخاذ الإجراءات الجمركية اللازمة.

ومن جانبه شكر مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان عبدالعزيز الفهد، العاملين بميناء الشويخ على جهودهم ويقظتهم.

وتحذّر الإدارة العامة للجمارك كل من تسوّل له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكافة أشكالها وأنواعها إلى البلاد، مشددة على أنه سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.

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