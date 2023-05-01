منتخب الكويت ثانيا في البطولة العربية الأولى لكرة السلة على الكراسي المتحركة بعد خسارته بصعوبة من نظيره المصري

منتخب الكويت ثانيا في البطولة العربية الأولى لكرة السلة على الكراسي المتحركة بعد خسارته بصعوبة من نظيره المصري

توج منتخب مصر بلقب البطولة العربية الأولى لكرة السلة على الكراسي المتحركة بعد فوزه “الصعب” على المضيف نظيره الكويتي في المباراة النهائية التي جرت اليوم الإثنين بنتيجة (41 – 40).

وجاءت المباراة النهائية التي شهدت حضور راعي البطولة وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري قوية من الجانبين لا سيما في الجانب الدفاعي.

وشهدت الدقائق الأخيرة للمباراة التي جرت على صالة النادي الرياضي الكويتي للمعاقين ندية من الفريقين في ضوء تبادل التقدم بينهما ليتمكن المنتخب المصري من حسم اللقب في الثواني الأخيرة.

وأحرز منتخب المغرب المركز الثالث بفوزه على نظيره الإماراتي بنتيجة (60 – 43) في المباراة الترتيبية التي رجحتها خبرة المغاربة لينالوا الميدالية البرونزية فيما احتل المنتخب الإماراتي المركز الرابع.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة شافي الهاجري في تصريح للصحفيين عقب الختام أن البطولة التي استمرت خمسة أيام بمشاركة ثمانية منتخبات نجحت فنيا وتنظيميا وجماهيريا.

وأضاف الهاجري أن منتخب الكويت قدم مستوى عال أسهم بتحقيق أربعة انتصارات متتالية قبل أن يخسر المباراة النهائية بفارق نصف سلة فقط أمام منتخب متأهل لبطولة كأس العالم المقررة في دولة الإمارات يونيو المقبل.

وثمن الهاجري الدعم اللا محدود للوزير المطيري للجنة المنظمة والذي تجسد برعايته للبطولة وحضوره المباراة الختامية مشيدا بدور الهيئة العامة للرياضة بتذليل كافة العقبات.

من جانبه أعرب لاعب منتخب مصر أحمد فتحي عن سعادته الغامرة بتحقيق لقب النسخة الأولى من البطولة مشيدا بالمستوى المتميز للاعبي منتخب الكويت.

ونوه فتحي بدور اللجنة المنظمة وحرصها على توفير كافة سبل الراحة للمنتخبات المشاركة آملا استمرار البطولة بما يسهم في رفع مستوى اللعبة عربيا.

حضر اختتام البطولة المدير العام للهيئة العامة للرياضة بالتكليف فيصل اليتيم ونائبه لشؤون الرياضة التنافسية بشار عبدالله والرئيس الشرفي لنادي المعاقين الشيخة شيخة العبدالله الصباح وعدد من مسؤولي اللجنة المنظمة للبطولة وجماهير غفيرة.