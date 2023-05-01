إيران: مستعدون للمساعدة في “إنهاء الجمود السياسي” في لبنان

أعلنت إيران اليوم الاثنين استعدادها للمساعدة في “إنهاء الجمود السياسي” في لبنان من خلال استغلال علاقاتها “الجيدة” مع الأطراف اللبنانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في مؤتمر صحفي إن “إيران كبلد صديق للبنان وتربطه علاقات وثيقة مع الحكومة والشعب اللبناني مستعدة للاستفادة من إمكانياتها وقدراتها الإيجابية وعلاقاتها الجيدة مع الأطراف اللبنانية للمساعدة في إنهاء الانسداد السياسي في هذا البلد”.

ورأى كنعاني أن انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان من شانه أن يشكل انفراجة لهذا “الانسداد السياسي” ويساهم في إيجاد “أجواء إيجابية جديدة” لتشكيل حكومة وطنية قادرة على متابعة القضايا المعقدة في هذا البلد منها المشكلات الاقتصادية.

وبشأن تأثير عودة العلاقات الإيرانية السعودية على الساحة اللبنانية قال كنعاني إن “الجهات الرسمية والشعبية في لبنان كانت تنتظر بشدة لترى مدى تأثير هذا الاتفاق على مشكلات لبنان الداخلية المعقدة والمعادلات الإقليمية”.

وذكر كنعاني بالزيارة التي قام بها مؤخرا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى لبنان في هذا الإطار موضحا أنه أجرى مشاورات “جيدة وموسعة” مع المسؤولين في هذا البلد “وفي مختلف المستويات” بشأن العلاقات الثنائية والقضايا الداخلية والإقليمية.

وأضاف أنه “لطالما أصرت إيران على عدم التدخل في شؤون لبنان الداخلية خاصة في موضوع انتخاب رئيس الجمهورية” معربا عن اعتقاده بأن حل مشكلات اللبنانيين يكون في لبنان نفسه ومن قبل اللبنانيين أنفسهم.

وبسؤاله عن الزيارة المرتقبة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا أجاب كنعاني أن الزيارة مدرجة على جدول الأعمال وستتم حسب الخطة الموضوعة لها دون الكشف عن موعد القيام بها.

وأشار المسؤول الإيراني إلى وجود تعاون “استراتيجي وناجح” بين طهران ودمشق في مختلف المجالات معربا عن استعداد طهران للمشاركة في مرحلة إعادة الإعمار في سوريا.