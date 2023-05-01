“التعاون الإسلامي” تعقد اجتماعا طارئا لبحث الأوضاع في السودان الاربعاء المقبل

“التعاون الإسلامي” تعقد اجتماعا طارئا لبحث الأوضاع في السودان الاربعاء المقبل

تعقد اللجنة التنفيذية ل (منظمة التعاون الاسلامي) اجتماعا طارئا بمقر الأمانة العامة في (جدة) الاربعاء المقبل بناء على دعوة مقدمة من المملكة العربية السعودية رئيس القمة الإسلامية الحالية ورئيس اللجنة لبحث تطورات الأوضاع في السودان.

واكد الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم في بيان “ان هذا الاجتماع الطارئ يعكس اهتمام الدول الأعضاء بالأحداث الجارية في السودان وحرصها على إعادة الامن والاستقرار له”.

وجدد إبراهيم مناشدته بوقف إطلاق النار الدائم في السودان واللجوء الى الحوار صونا لأمن وسلامة الشعب السوداني والدولة السودانية ومقدراتها واستئناف العملية السياسية.