مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي

عقــد مجلـــس الــــوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الإثنين 1 /5 /2023 في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ/ أحمــد نــواف الأحمـد الصـبــاح ـ رئيـــس مجلـس الـوزراء، وبعـد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء/ د. خالد علي محمد الفاضل بما يلي:



بناءاً على عرض سمو رئيس مجلس الوزراء واستناداً لنص المادة (107) من الدستور ، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة ، ورفعه لسمو ولي العهد حفظه الله .



وقد أحيط المجلس علماً بالرسالة الواردة من سعادة/ عادل عبدالرحمن العسومي – رئيس البرلمان العربي ، والمتضمنة منح حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ/ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسام البرلمان العربي (( وسام القائد )) وهو أعلى وأرفع الأوسمة التكريمية والتقديرية التي يقدمها البرلمان العربي بإسم الشعب العربي لقادة الدول العربية، وذلك تقديراً وافتخاراً واعتزازاً لما يقدمه سموه حفظه الله ورعاه من خدمات جليلة ومقدرة لدولته وللأمة العربية على المستوى الوطني والعربي والدولي .



ثم بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، ونظراً للظروف الراهنة التي تمر بها جمهورية السودان الشقيقة ومن منطلق حرص دولة الكويت في الوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة، فقد قرر مجلس الوزراء ضرورة إرسال مساعدات إغاثية وطبية إلى جمهورية السودان الشقيقة ، هذا وقد كلف المجلس وزارة الخارجية بالتنسيق مع كل من وزارة الدفاع ووزارة الصحة وجمعية الهلال الأحمر الكويتي لتأمين تلك المساعدات وإرسالها بالسرعة الممكنة .

المصدر مجلس الوزراء