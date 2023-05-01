الداخلية: ضبط 10 مكاتب خدم وهمية تأوي 43 مخالفاً لقانون الإقامة والعمل يعملون باليومية في أشبيلية وعبدالله مبارك

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن استمرار التواجد الأمني للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة بقسم اللجنة الثلاثية المشتركة وبالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العامة، اسفر عن ضبط (16) مخالفاً لقانون الإقامة والعمل من مختلف الجنسيات في منطقة العارضية الصناعية، وتحرير (15) مخالفة من قبل القوى العاملة.

كما أعلنت ضبط (10) مكاتب خدم وهمية يأوون (43) مخالفاً لقانون الإقامة والعمل من جنسيات مختلفة ويعملون باليومية في منطقتي أشبيلية وعبدالله مبارك.

كما تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الاقامة ممثلة بقسم اللجنة الثلاثية المشتركة من ضبط (6) مخالفين لقانون الإقامة والعمل، في منطقة جليب الشيوخ، ويأتي ذلك من خلال تكثيف الحملات الأمنية بمختلف المحافظات، وتم احالتهم لجهات الإختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.