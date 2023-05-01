وزير الخارجية يستقبل الأمين العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر

استقبل وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ظهر اليوم الأثنين في مكتبه بديوان عام وزارة الخارجية الأمين العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر جافان تشاباجين وذلك بمناسبة زيارته والوفد المرافق إلى دولة الكويت.

وتناول اللقاء تطورات الوضع الإنساني في السودان وبحث أطر تعزيز التعاون المشترك لرفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق في هذه المرحلة الحرجة بالإضافة إلى بحث أطر تعزيز العمل الإنساني الدولي ودعم الأنشطة المشتركة إستجابة للأزمات والكوارث الإنسانية في المنطقة وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي.

من ناحيته أثنى وزير الخارجية خلال اللقاء على دور الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وجهوده الإنسانية النبيلة وخاصة فيما يخص الإستجابة الإنسانية للكوارث التي تشهدها المنطقة مقدرا المساعي الحثيثة التي تقوم بها لجان وجمعيات الصليب والهلال نحو إيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية المتنوعة إلى محتاجيها.

من جانبه أعرب أمين عام الإتحاد الدولي عن بالغ تقديره للدور الانساني الرائد الذي تضطلع به دولة الكويت في دعم ومساندة الشعوب المنكوبة والمتضررة مثمنا مبادرات دولة الكويت في الإستجابة للطوارئ الإنسانية وأنها دائما سباقة للعمل الإنساني الأمر الذي أضفى مكانة مميزة لدولة الكويت على الصعيد الإنساني إقليميا ودوليا.

كما تناول الجانبان خلال اللقاء آخر المستجدات والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية ومن ضمنها الأزمة الإنسانية التي يعيشها الشعبين اليمني والسوري الشقيقين وبحث تداعيات الأزمات في أوكرانيا وأفغانستان والمجاعات في القارة الإفريقية ومناقشة أطر التنسيق المشترك وتعزيز التعاون في المجالات الإنسانية خدمة لأهداف وغايات العمل الإنساني.