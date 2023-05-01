جمارك الكويت: ضبط كميات متنوعة من مواد تموينية مدعومة قبل تهريبها للخارج

تمكن رجال الجمارك في مراقبة التفتيش والاستيداع بإدارة الجمرك البري وشبرة الخضار من ضبط كميات من المواد التموينية المدعومة مخبأة داخل شحنات شخصية.

وفي التفاصيل: أنه وتنفيذاً لتعليمات مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد، بالتفتيش الدقيق على الشاحنات قبل خروجها من البلاد، وبجهود مفتشي مراقبة التفتيش والاستيداع وبإشراف مدير إدارة الجمرك البري وشبرة الخضار عبدالله عبدالرحمن الهاجري، وخلال عطلة عيد الفطر السعيد، تم ضبط شاحنات تحمل مواد تموينية مدعومة متنوعة كانت مخبأة مع شحنات ممتلكات وأغراض شخصية بهدف تهريبها إلى دول عربية أخرى عن طريق المنافذ البرية.

هذا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الضبطيات.