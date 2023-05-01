نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي يلتقي مبعوث الاتحاد السويسري الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

نائب وزير الخارجية يلتقي مبعوث الإتحاد السويسري الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

1 مايو، 2023
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التقى نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي اليوم الاثنين بمقر وزارة الخارجية مع مبعوث الاتحاد السويسري الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السفير وولفغانغ أماديوس برولهارت وذلك بمناسبة زيارته الرسمية إلى دولة الكويت.

وتم استعراض مجمل علاقات الصداقة والتعاون الثنائي المشترك بين البلدين الصديقين وبحث سبل تعزيزها في مختلف المجالات والأصعدة إلى جانب التطرق إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك علاوة على مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

المصدر
كونا
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1 مايو، 2023
0 22 أقل من دقيقة

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