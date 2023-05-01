الرامي الكويتي عبدالله مال الله خلال تكريمه بالميدالية الفضية في البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم

الكويت تحرز ثلاث ميداليات فضية بالبطولة العربية للرماية بالقوس والسهم

1 مايو، 2023
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احرز المنتخب الكويتي ثلاث ميداليات فضية في مختلف مسابقات البطولة العربية ال12 للرماية بالقوس والسهم والتي احتضنتها جزيرة (جربة) التونسية.

وفاز الرامي الكويتي عبدالله مال الله بالميدالية الفضية في مسابقة (فردي رجال – فئة القوس المركب) فيما حلت الرامية الكويتية حنان المياس ثانية في مسابقة (فردي – سيدات) وتوجت بالميدالية الفضية.

وفي مسابقة (الفرق المختلطة) اعتلى المنتخب الكويتي عبر لاعبيه عبدالله مال الله وحنان المياس منصة التتويج ثانيا للمسابقة وتوج بالميدالية الفضية.

واختتمت امس الاحد فعاليات البطولة العربية ال12 للرماية بالقوس والسهم التي استضافتها جزيرة (جربة) التونسية على مدى اربعة ايام بمشاركة أبرز البطلات والأبطال العرب المصنفين ضمن مراكز متقدمة على الصعيد الدولي والمنتمين لمنتخبات 10 دول عربية هي الكويت والأردن ومصر وقطر والسودان والسعودية والعراق والإمارات والجزائر بالإضافة إلى تونس البلد المنظم.

المصدر
كونا
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1 مايو، 2023
0 7 أقل من دقيقة

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