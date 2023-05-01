المجلس البلدي يرفض مشروع لائحة مظلات السيارات لاحتوائه على فرض رسوم على السكن الخاص

رفض المجلس البلدي في جلسته الرئيسية اليوم الاثنين برئاسة عبدالله المحري مشروع لائحة مظلات السيارات لاحتوائه على وجوب فرض رسوم مالية على السكن الخاص تقدر ب500 فلس على المتر المربع.

وأكد الأعضاء خلال الجلسة رفضهم الموافقة على ذلك المشروع لاحتواء مادته السابعة على فرض رسوم مالية على المواطنين حيث استخدم المجلس سابقا المادة 25 لرفض الوزير وتم إرساله إلى مجلس الوزراء للبت فيه.

ووافق المجلس على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل كهرباء رئيسية بمنطقة الوفرة الزراعية.

وأبقى المجلس سؤال أحد الأعضاء حول مشروع مترو الكويت ودراسات الطرق لتحديث الرد من الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت كما تم الاكتفاء بالرد لسؤال حول استحداث مداخل ومخارج طرق لمنطقة الجابرية إلى طريق الملك فهد باتجاه مدينة الكويت مباشرة.