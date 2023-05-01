السفير الهين يؤكد حرص الكويت على التعاون مع جميع المنظمات الانسانية الدولية

السفير الهين يؤكد حرص الكويت على التعاون مع جميع المنظمات الانسانية الدولية

أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير ناصر الهين حرص الكويت على التعاون مع جميع المنظمات الانسانية الدولية نظرا لما يمثله العمل الانساني من أهمية قصوى لاسيما مع إرتفاع وتيرة الكوارث.

جاء ذلك في تصريح للسفير الهين لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب مباحثات أجراها مع الامين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر جاغان تشاباجين بمقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة في جنيف.

وقال السفير الهين إن المباحثات تناولت الاوضاع الانسانية في مناطق الأزمات والكوارث والبرامج التي يقدمها الاتحاد للتخفيف من معاناة الضحايا والتعاون مع جمعيات الهلال الاحمر الوطنية في المناطق المعنية وسبل التعاون المشترك.

وأوضح أن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر يثمن عاليا العلاقات “المميزة” التي تربطه مع الكويت ويقدر دروها في دعم العمل الانساني.