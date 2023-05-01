محطة فوكوشيما النووية

اليابان: إلغاء أمر إخلاء مناطق بالقرب من محطة فوكوشيما النووية المتضررة

1 مايو، 2023
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ألغت الحكومة اليابانية اليوم الاثنين أمر إخلاء لمناطق بقرية تقع بالقرب من محطة فوكوشيما النووية المتضررة، بما يضع نهاية لقيود دخول هذه المناطق.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أنه تم إلغاء القيود بالنسبة لقرية ايتاتي عقب إلغاء قيود مماثلة في خمس بلديات أخرى منذ حزيران/يونيو .2022 ويشار إلى أنه تم فرض هذه القيود منذ وقوع الكارثة النووية في آذار/مارس 2011، مما أدى لنزوح السكان في المنطقة بسبب مستويات الإشعاع المرتفعة.

ويشار إلى أنه في أعقاب الكارثة النووية، فرضت الحكومة منطقة” يصعب العودة إليها” في منطقة على مساحة 337 كيلومتر مربع في سبع بلدات محيطة بفوكوشيما.

المصدر
د ب أ
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1 مايو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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