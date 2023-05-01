الهيئة العامة للمعلومات المدنية

هيئة المعلومات المدنية تضيف مؤشرين جديدين في قسم مؤشرات السكان وقوة العمل

1 مايو، 2023
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أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية اليوم الاثنين إضافة مؤشرين جديدين في قسم مؤشرات السكان وقوة العمل عبر موقع الخدمات الإحصائية التابع لها.

وقالت الهيئة في بيان صحفي إن المؤشر الأول يحتوي على معدلات نمو السكان الكويتيين طبقا لمختلف السنوات فيما يوفر المؤشر الثاني معدل زيادة غير الكويتيين عبر السنوات مع إمكانية تحديد جنسيات محددة لعرض تطور أعدادها.

وأشارت إلى أنها أصدرت كذلك تحديثا خاصا ببيانات موقع الخدمات الإحصائية حتى الإسناد الزمني 31 ديسمبر 2022.

المصدر
كونا
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1 مايو، 2023
0 17 أقل من دقيقة

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