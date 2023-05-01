برنامج الغذاء العالمي

برنامج الأغذية العالمي يلغي قرار تعليق أنشطته في السودان

1 مايو، 2023
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قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين إنه سيلغي فورا تعليق أنشطته في السودان بعد أن اضطر لذلك بسبب مقتل ثلاثة من موظفيه هناك.

وكتبت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية للبرنامج، على تويتر تقول “يستأنف برنامج الأغذية العالمي برامجنا بسرعة لتقديم المساعدة المنقذة للحياة التي يحتاجها الكثيرون بشدة في الوقت الحالي”.

وقال برنامج الأغذية العالمي في 16 أبريل نيسان إنه أوقف مؤقتا جميع أنشطته في السودان بعد مقتل ثلاثة من موظفيه في اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في اليوم السابق.

المصدر
رويترز
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1 مايو، 2023
0 13 أقل من دقيقة

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