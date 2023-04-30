الدوري الإسباني: أتلتيكو يلاحق جاره ريال وفالنسيا يصعّب مهمته بالبقاء

حقق أتلتيكو مدريد فوزاً كبيراً على مضيفه بلد الوليد 5-2، الأحد ضمن منافسات المرحلة 32 من الدوري الإسباني في كرة القدم، فيما صعّب فالنسيا مهمته للبقاء في مصاف أندية الدرجة الأولى وتجنب الهبوط للمرة الأولى منذ عام 1987، بخسارته أمام مضيفه قادش 1-2.

وحافظ القطب الثاني للعاصمة مدريد أتلتيكو الثالث مع 66 نقطة على فارق النقطتين مع جاره اللدود ريال الثاني الفائز على ألميريا 4-2 السبت. ويتصدر برشلونة الترتيب مع 79 نقطة.

وفرض المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان نفسه نجماً للمباراة مع تمريرتين حاسمتين، بعدما كان الأرجنتيني ناهويل مولينا افتتح التسجيل بعد تمريرة طويلة من المدافع الأوروغوياني خوسيه ماريا خيمينيس (20)، ليتحول الأخير إلى هداف بعدما تابع ركلة حرة من “غريزو” رأسية في الشباك (24)، ليعود الفرنسي ويهدي الهدف الثالث إلى الدولي ألفارو موراتا (38).

ومنذ عودته من مونديال قطر حيث خسر النهائي أمام أرجنتين ليونيل ميسي، يتألق غريزمان في الملاعب الإسبانية اذ بعد ثنائيته في 16 نيسان/أبريل أمام ألميريا 2-1، مرر كرتين حاسمتين في الفوز على مايوركا 3-1 الأربعاء، ليعود للتألق هذه الامسية.

وغريزمان هو أفضل ممرر واللاعب الاكثر فعالية في “لا ليغا” مع تمريراته (12) وأهدافه (11).

وقلص بلد الوليد الفارق قبل صافرة نهاية الشوط الأول بفضل الكندي كايل لارين (42 من ركلة جزاء)، ليعود ويسجل الهدف الثاني في الشوط الثاني بفضل سيرجيو إيسكوديرو (74).

غير أن أتلتيكو تمسك بفوزه، فسجل الثالث بالنيران الصديقة من خواكين فرنانديس بعدما حوّل عن طريق الخطأ في مرمى فريقه تمريرة من الأرجنتيني أنخيل كوريا (86)، ما شكّل ضربة موجعة لبلد الوليد الذي تلقى الهدف الخامس عبر الهولندي ممفيس ديباي في الوقت القاتل (90+3).

من ناحيته، يبتعد فالنسيا صاحب المركز السابع عشر بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط، مستفيداً من خسارة خيتافي أمام مضيفه إسبانيول 1-صفر في صراع البقاء في وقت لاحق اليوم.

وتقدم إسبانيول للمركز الثامن عشر على حساب خيتافي بالذات، علماً أن الفريقين يتساويان مع 31 نقطة لكل منهما.

وتقدم قادش بهدفي الأرجنتيني غونسالو إسكالانتي (39) وسيرجيو غوارديولا نافارو (46)، في حين سجل البرازيلي صامويل لينو هدف فالنسيا الوحيد (51).

وانعش فياريال الخامس آماله بمقعد في دوري أبطال أوروبا بفوزه على سلتا فيغو 3-1، ليتأخر بفارق 5 نقاط عن ريال سوسييداد صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى المسابقة القارية الأم (58 مقابل 53).

كما تقدم فريق “الغواصات الصفراء” بفارق 4 نقاط عن ريال بيتس السادس الذي سقط أمام برشلونة المتصدر صفر-4 السبت.

وسجل لفياريال السنغالي الشاب نيكولاس جاكسون هدفين (2 و12) والبديل رامون تيراتس (70)، والنروجي يورغن ستراند لارسن هدف سلتا فيغو (29).

وتختتم منافسات المرحلة الإثنين بمباراتي ريال مايوركا مع أتلتيك بلباو، وإشبيلية مع جيرونا.