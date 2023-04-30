عمومية شركة القرين لتجارة السيارات توافق على توزيع أرباح نقدية 90% نقداً و60% أسهم منحة

عقدت الجمعية العمومية العادية وغير العادية ل‍شركة القرين لتجارة السيارات أعمالها بتاريخ 18/4/2023 وبنسبة حضور بلغــت 92.830 %، حيــث أقرت جدول الأعمال والموافقة على توزيع أرباح نقدية 90 % من رأس المال و60 % أسهم منحة·

وأفاد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السيد أحمد عبد العزيز المطوع في بيان الشركة بأنه على الرغم من الآثار السلبية التي ألقت بظلالها عالمياً نتيجة وباء كورونا خلال عام 2022 والتي على إثرها واجهنا بعض المعوقات ومن أهمها عدم وجود المخزون الكافي بسبب عجز المصانع عن توريد السيارات، إلا أن الشركة تمكنت بفضل الله تعالى من تحقيق أرباح قياسية خلال العام 2022 وبزيادة تقدر بـ 112 % مقارنة بالعام2021.

ويتضح من القوائم المالية للعام 2022 زيادة في إجمالي الإيرادات التشغيلية بواقع 18 % مقارنة بالعام 2021 ويرجع ذلك إلى الزيادة في مبيعات بعض قطاعات النشاط كما تتضح الزيادة في مجمل الربح للعام 2022 عن العام 2021 بنسبة 51.40 %.

وأضاف السيــد / أحـمــد عبد العزيز المطوع أن الشركة ماضية قدماً في تحقيق الإستراتيجية الخاصة بها للتطوير والتوسع في السوق المحلي.

وفي نهاية الاجتماع توجه السيد / أحمد عبد العزيز المطوع بخالص الشكر والتقدير إلى السيدات والسادة المساهمين لثقتهم بمجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية خلال العام الماضي وكذلك لموظفي الشركة لما بذلوه من جهود دؤوبة خلال عام 2022.