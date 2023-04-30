الكويت تستضيف بطولة العالم للغوص الحر للرجال والسيدات بمشاركة 350 لاعبا يمثلون 44 دولة

تستضيف دولة الكويت في الفترة ما بين الـ7 والـ13 من شهر مايو المقبل بطولة العالم للغوص الحر للرجال والسيدات بمشاركة أكثر من 350 غواصا يمثلون 44 دولة.

وقال رئيس نادي الغوص والإنقاذ الكويتي المهندس طلال السرحان في تصريح صحفي اليوم الأحد إن البطولة تعد مقدمة لاستضافة المزيد من البطولات مؤكدا جاهزية دولة الكويت لاستضافتها وإظهارها بأفضل صورة.

وأضاف أن مشاركة هذا العدد الكبير من الرياضيين في منافسات البطولة يعكس ريادة دولة الكويت في تنظيم البطولات الإقليمية والدولية.

وأفاد بأن قائمة منتخب الكويت الوطني للرجال تضم حسن الشراح وحمد الكندري ويوسف المويل وحمد إسماعيل وعبدالله الحماد.

وذكر أن قائمة منتخب السيدات تضم مي البدر وشيخة بوعركي وزينب الوزان ومريم القطان وعلياء السالم.

وثمن السرحان دور الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية في دعم الاتحاد والنادي لاستضافة البطولة.

وطالب الجماهير بضرورة دعم ومساندة المنتخب لتحقيق النتائج المرجوة في ضوء استضافة دولة الكويت للبطولة.