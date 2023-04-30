مقتل أربعة أشخاص جراء انهيار سد مائي شمالي اليمن

لقي أربعة أشخاص حتفهم اليوم الأحد، إثر إنهيار سد مائي في محافظة المحويت الواقعة تحت سيطرة الحوثيين شمالي اليمن.

وأفاد بيان صادر عن الدفاع المدني اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيين “بوفاة أربعة أشخاص نتيجة انهيار سد العقبي جراء تدفق السيول بمديرية حفاش في محافظة المحويت”.

ونقل البيان عن مدير فرع مصلحة الدفاع المدني الرائد عادل عيسى قوله إن انهيار السد نتيجة الأمطار الغزيرة وتدفق السيول، التي جرفت مسجدا وبداخله مجموعة من الأشخاص .

وأشار إلى أن المياه غمرت بعض المنازل القريبة من السد. يشار إلى أن آلاف الأسر تضررت بسبب الأمطار المستمرة في اليمن منذ أسابيع، مع وقوع بعض الوفيات والإصابات.