الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي

أمين “مجلس التعاون” يؤكد حرص المجلس على الحفاظ على أمن السودان واستقراره

30 أبريل، 2023
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أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الأحد حرص مجلس التعاون على أمن السودان وسلامته واستقراره والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها ومساندته في مواجهة جميع التحديات لتحقيق تطلعات شعبه.

وقالت امانة مجلس التعاون في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء البديوي مع وكيل وزارة الخارجية والمبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالي لدول الجوار والاتحاد الإفريقي السوداني السفير دفع الله الحاج علي في مقر الأمانة العامة بالرياض.

ودعا البديوي إلى التهدئة وتغليب المصلحة الوطنية ووقف جميع أشكال التصعيد العسكري من أجل المحافظة على مقدرات ومكتسبات السودان وشعبه.

وأشاد البديوي بالدور الإنساني الذي اضطلعت به السعودية ودول المجلس كافة في الأزمة الحالية في السودان منوها كذلك بجهود الجامعة العربية والمجموعة الرباعية وجميع الجهود الدولية والإقليمية بهدف التوصل إلى توافق بين القوى السياسية وإنهاء الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار في السودان.

المصدر
وكالات
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30 أبريل، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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