وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان

وزير الخارجية السعودي يجدد دعوة المملكة إلى التهدئة في السودان وتغليب المصلحة الوطنية

30 أبريل، 2023
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جدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الاحد دعوة المملكة إلى التهدئة في السودان وتغليب المصلحة الوطنية ووقف جميع أشكال التصعيد العسكري بغية المحافظة على مقدرات الشعب السوداني ومكتسباته.

وقالت وكالة الانباء السعودية (واس) ان ذلك جاء خلال لقاء الأمير فيصل للمبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني السفير دفع الله الحاج علي في مقر وزارة الخارجية السعودية بالرياض.

وذكرت انه جرى خلال الاستقبال بحث الأوضاع الحالية في السودان.

المصدر
وكالات
الوسوم
30 أبريل، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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