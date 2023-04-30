“المركزي”: 1051 خريجا من برامج “كفاءة” الهادفة لمد القطاع المصرفي والمالي بالقدرات الوطنية عالية المستوى

قال بنك الكويت المركزي إن 1051 مواطنا تخرجوا من برامج مبادرة (كفاءة) التي أطلقها البنك قبل 15 عاما واستهدفت الشباب والكفاءات الوطنية لمد القطاع المصرفي والمالي الكويتي بالقدرات المهنية عالية المستوى وسد فجوة الخبرات وفق أرقى المعايير الدولية.

وأكد (المركزي) في بيان صحفي اليوم الأحد الاستمرار في تطوير نموذج أعماله بشكل حثيث ودؤوب في جميع المجالات والميادين وعلى مختلف الأصعدة والاتجاهات بهدف الارتقاء المستمر بمستوى القطاع المصرفي والمالي بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام.

وأضاف أن الاستثمار في الكوادر الوطنية المدربة والمؤهلة يأتي على رأس اهتمامات البنك باعتبارها الضمانة المباشرة والركيزة الأساسية لريادة واستدامة القطاع المصرفي والمالي وخدماته وأعماله في الكويت.

وأوضح أن مبادرة (كفاءة) هي رؤية طموحة يقودها البنك لتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية النوعية في المجالات الاقتصادية والمصرفية والمالية والتقنية من خلال حزمة متكاملة من البرامج والمبادرات التدريبية والتأهيلية والأكاديمية النوعية عالية المستوى الموجهة لمختلف الشرائح والفئات من الشباب الكويتي.

وذكر أن المبادرة انطلقت منذ عام 2009 بالتعاون مع كلية (هارفرد) لإدارة الأعمال وتطورت منذ ذلك الحين إلى أن أصبح عدد برامجها النوعية 8 مع شراكات عالمية وإقليمية تستهدف فئات متنوعة تبدأ من المرحلة الجامعية مرورا بمرحلة ما بعد التخرج وصولا للدراسات العليا والبرامج المهنية المتقدمة بالإضافة إلى القيادة والإدارة التي تستهدف ذوي الخبرة والممارسة.

وعدد البيان بربامج المبادرة التي تضمنت برنامج تأهيل الكويتيين حديثي التخرج للعمل بالقطاع المصرفي ويشمل للمجتازين وظيفة في إحدى البنوك الكويتية وبرنامج (هارفارد) لتطوير القيادات التنفيذية والموجه للقيادات الوسطى ويستهدف تطوير المهارات القيادية.

وأوضح أن المبادرة تضمنت كذلك برنامج ابتعاث الكويتيين للحصول على درجة الماجستير ويشمل تحمل تكاليف الدراسة والمعيشة والانتقال في أهم الجامعات المعتبرة في العالم إضافة إلى برنامج قادة الأمن السيبراني.

وأفاد بأن من البرامج جائزة الباحث الاقتصادي الكويتي التي تستهدف دعم البحث العلمي الرصين في المجالات الاقتصادية وجائزة الطالب الاقتصادي الكويتي التي تستهدف دعم الشباب والطلبة للاهتمام بالبحث العلمي فضلا عن شهادة المدقق الشرعي وبرنامج قادة ادارة المخاطر.

وبين (المركزي) أن المبادرة هي ثمرة تعاون استراتيجي مع البنوك الكويتية بإدارة معهد الدراسات المصرفية ووضعت الإمكانيات المالية والبشرية والفنية لإنجاحها ودعمها وتقديمها في اطار المسؤولية الاجتماعية والوطنية وتحقيق مستهدفات (المركزي) في دعم الكوادر الوطنية لتبوء مختلف المراكز الحيوية في الوحدات المصرفية.

ورأى (المركزي) أن أهمية مبادرة (كفاءة) تكمن في دورها في مواكبة القطاع المصرفي والمالي في الكويت للتطورات في مختلف المجالات في العالم مشيرا الى تخرج 1051 متدربا من المبادرة منذ انطلاقها و 88 تحت التدريب في حين حصل على جائزة الباحث الاقتصادي الكويتي 3 أبحاث فائزة ل5 باحثين وحصل على جائزة الطالب الاقتصادي الكويتي بحثان لفائزين.