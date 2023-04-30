المدير التنفيذي السابق لتويتر ينتقد طريقة إدارة ماسك للتطبيق

قال المدير التنفيذي السابق لموقع تويتر جاك دورسي ” إن الأوضاع تدهورت” عندما اشترى إيلون ماسك شركة تويتر، قائلا إن توقيت ماسك كان خطأ، وأنه كان يتعين عليه التراجع عن الصفقة.

قد سأل مستخدمون دورسي أمس الأول الجمعة على تطبيقه الجديد” بلوسكاي ” عما إذا كان مازال يعتقد أن ماسك المالك الأمثل لتويتر.

أجاب دروسي”لا . ولا أعتقد أنه تصرف بصورة صحيحة عقب أن علم أن توقيته كان سيئا”.

ويشار إلى أنه عندما بدا أن الاتفاق الذي يبلغ قيمته 44 مليار دولار في طريقه للانهيار، هدد مجلس إدارة تويتر بمقاضاة ماسك لإجباره على إتمام الاتفاق. وقال دورسي إن جهود مجلس الإدارة للضغط لإتمام الاتفاق لم تكن فكرة جيدة أيضا”.

وقال دورسي” إذا رغب إيلون أو أي شخص آخر في شراء الشركة، كل ما كان يجب فعله عن طرح السعر الذي يشعر مجلس الإدارة أنه أفضل مما كان في وسع الشركةأن تقوم به بصورة منفصلة”.

ويشار إلى أنه منذ أن استحوذ ماسك على تويتر في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أثار انتقادات بسبب الكثير من السياسات الجديدة.