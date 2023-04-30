امين الجامعة العربية يؤكد اهمية الروابط التاريخية بين العالم العربي واليابان

اكد الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط اهمية الروابط التاريخية التي تربط بين العالم العربي واليابان مشددا على حرص الجامعة للارتقاء بعلاقات التعاون مع طوكيو الى افاق ارحب.

وقالت الجامعة العربية في بيان ان ذلك جاء خلال استقبال ابو الغيط رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا الذي يزور مصر في مستهل جولة تشمل عددا من الدول الاخرى.

واضاف البيان ان ابو الغيط اعرب عن الترحيب بزيارة رئيس الوزراء لمقر الجامعة مشيرا إلى حرص الجامعة على الارتقاء بعلاقات التعاون مع طوكيو إلى آفاق أرحب خاصة في ضوء المنتدى الاقتصادي العربي الياباني الذي أسس عام 2009 وكذلك مذكرة التعاون العربي الياباني في المجال السياسي والتي ابرمت عام 2013.

واوضح البيان ان المباحثات تناولت مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الدولية وفي مقدمتها الوضع الإنساني المتدهور في السودان.

واشار الى ان رئيس وزراء اليابان أعرب عن دعم بلاده للجهود الدولية لوقف العنف ودعم الجهود السودانية نحو الانتقال إلى الحكم المدني.

ولفت الى ان ابو الغيط اعرب عن الشكر والتقدير للجانب الياباني على موقفه الداعم للقضية الفلسطينية التي تمثل أهمية كبيرة للجامعة العربية.

كما اعرب عن الشكر والتقدير على المساعدات المالية المتوالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

واشاد الأمين العام وفقا للبيان بموقف اليابان المؤيد لحل الدولتين والمناهض لسياسة الاستيطان التي يمارسها الاحتلال إسرائيل.

كما تناولت المباحثات الحرب في أوكرانيا حيث استمع أبو الغيط لرؤية رئيس الوزراء الياباني حول الأزمة وشرح من جانبه التداعيات الخطيرة لاستمرار الحرب على المنطقة العربية.

واشار ابو الغيط في هذا الصدد الى سعي الدول العربية منذ البداية للتوسط من أجل وقف إطلاق النار وبدء جهود الحل الدبلوماسي للأزمة.

ومن جانبه اكد رئيس الوزراء الياباني اهمية تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين والاتفاق على عقد الدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني في سبتمبر المقبل بمقر الامانة العامة للجامعة.