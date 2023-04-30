الاردن يستضيف غدا اجتماعا عربيا خماسيا خاصا بسوريا

اعلنت الحكومة الاردنية اليوم الاحد استضافتها اجتماعا خماسيا عربيا غدا الاثنين استكمالا للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاص بسوريا الذي استضافته مدينة جدة السعودية يوم 14 ابريل الجاري.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الاردنية سنان المجالي في بيان ان العاصمة عمان ستستضيف اجتماعا لوزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر مع وزير الخارجية السوري.

واوضح ان اللقاء يأتي “استكمالا لاجتماع جدة التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاردن والعراق ومصر وللبناء على الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها والمبادرة الاردنية للتوصل لحل سياسي للازمة السورية”.

وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ومصر والعراق قد اتفقوا خلال اجتماع جدة التشاوري منتصف شهر ابريل الجاري على أهمية اتخاذ المزيد من الإجراءات للمساهمة في استقرار الأوضاع في سوريا وان الحل السياسي هو الحل الوحيد للازمة السورية وان يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لانهاء الازمة.