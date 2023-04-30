وزير الكهرباء: تسريع وتيرة العمل في تنفيذ الخطط الوطنية لإنتاج 15% من الطاقة المتجددة

أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة مطلق أبورقبة اليوم الأحد أهمية تسريع وتيرة العمل في تنفيذ الخطط الوطنية للدولة المتعلقة بإنتاج مالا يقل عن 15 بالمئة من استهلاك الشبكة الكهربائية ليكون من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

جاء ذلك بحسب بيان صحفي لوزارة الكهرباء خلال اجتماع الوزير أبورقبة مع المتخصصين في مجال الطاقة المتجددة بالوزارة وتناول البحث مواضيع الطاقة المتجددة في دولة الكويت والمشاريع الحالية والمستقبلية للجهات الحكومية وطريقة تنفيذها ومتابعتها.

وقالت إن الاجتماع ركز على تحقيق مدونة حفظ الطاقة لإنتاج 10 بالمئة من استهلاك مبنى الوزارة للطاقة الكهربائية ليكون من الطاقة المتجددة كما تمت مناقشة إنشاء وحدة تنظيمية في الوزارة تتولى الأعمال والمهام والمشاريع الخاصة بالطاقة المتجددة.

وذكرت أن من مهام هذه الوحدة كذلك إعداد التقارير الدورية والتواصل والتنسيق مع قطاعات الوزارة إضافة إلى وضع المواصفات الفنية والمعايير القياسية للمعدات المتعلقة بالطاقة المتجددة ووضع الشروط المطلوبة للمقاولين في مجال الطاقة المتجددة.

وحضر الاجتماع كل من وكيل الوزارة بالتكليف مها العسعوسي والوكيل المساعد لقطاع الخدمات الفنية والمشاغل الرئيسية أحمد الرشيدي والوكيل المساعد لقطاع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه هيثم العلي والوكيل المساعد لشبكات التوزيع المهندس سعد الرشيدي.